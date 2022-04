Drone de recherche: La botte secrète de la REGA pour traquer les disparus

La REGA dévoile son drone de recherche. Dans les tiroirs depuis plusieurs années, l’appareil est truffé de technologie, comme une caméra thermique ou une antenne permettant de localiser des téléphones portables. Complémentaire aux hélicoptères traditionnels, il possède une autonomie de vol d’une heure et tourne au kérosène. Il doit permettre à la Garde aérienne d’être plus efficace dans ses missions de recherche de personnes disparues. Un seul exemplaire existe pour l’instant dans le pays. Une fois les tests terminés, la REGA décidera du nombre définitif et de leurs emplacements.

(Video: 20min/Robin Baudraz)