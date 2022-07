Nyon (VD): La chasse au moustique tigre se poursuit

Depuis le début de l’été, les autorités surveillent la présence du moustique tigre dans la région de Nyon. Reconnaissable à sa petite taille et à ses rayures blanches et noires, le nuisible a été repéré dans le canton de Vaud pour la première fois en 2021. Présent au Tessin depuis 2003, l’insecte a également été identifié dans les cantons du Valais et de Genève. Pour éviter sa prolifération, il est recommandé de signaler sa présence (www.vd.ch/moustique-tigre) et de ne pas laisser de petits volumes d’eau non couverts en extérieur.

(Video: Marvin Ancian)