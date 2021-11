Chaque année, on estime que 300 bébés guépards transitent via le Somaliland pour être vendus au Moyen-Orient à de riches acheteurs en quête d’animaux exotiques. Moins connu que les trafic d’ivoire d’éléphants ou de cornes de rhinocéros, ce commerce n’en est pas moins dévastateur pour le félin le plus menacé d’Afrique.

(Video: AFP / BAO)