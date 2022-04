Italie: La côte de Trieste infestée de milliers de méduses

La côte de Trieste, au nord-est de l’Italie est envahie par des milliers de méduses. Selon les experts, il s’agit d’un phénomène exceptionnel dû au fort vent de bora, qui agite les eaux, ramenant les méduses à la surface et les poussant vers le rivage. C’est aussi un signe du réchauffement climatique qui pourrait favoriser une plus grande prolifération et garantir un cycle de développement plus long tout au long de l’année. (Afp/atk)