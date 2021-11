Des problèmes depuis six mois fâchent et usent les premiers habitants du nouvel écoquartier l’Églantine sur les hauts de Morges. Copropriétaires, locataires et coopérateurs se côtoient dans cette zone résidentielle de 14 immeubles pour 450 appartements, toujours en chantier. Les aménagements sont en cours. (vidéo: Mediaprofil/JEG)

