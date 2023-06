Genève: «La démocratie est comme une plante: si on ne l’arrose pas, elle crève»

Faible taux de participation, surtout des jeunes, et défiance face aux politiciens incitent le Canton de Genève à lancer bientôt des actions spéciales pour réduire le fossé entre institutions et population. La présidente du Grand Conseil, Céline Zuber-Roy (PLR), et le président du Conseil d’Etat, Antonio Hodgers (Les Verts), révèlent ces projets en exclusivité pour 20minutes.ch. Dans leur interview, ils évoquent aussi les opérations coup de poing d’activistes ou encore le rôle des réseaux sociaux alors que «la démocratie est menacée et que l’autoritarisme gagne du terrain».