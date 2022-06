Jubilée de la reine Elizabeth II: La famille royale arrive au balcon de Buckingham

La reine d’Angleterre célèbre dès jeudi un jubilé de platine historique. Une longévité sans précédent fêtée dans une période de transition pour la monarchie britannique. La reine est apparue seule sur le balcon de Buckingham aux alentours de 13h15. Elle a été rejointe vers 14h15 par notamment le prince Charles et son épouse Camilla, William, Kate et leurs trois enfants George, Charlotte et Louis. La princesse Anne et le prince Edward étaient également de la partie.