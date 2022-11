Coupe du monde: les supporters suisses toujours pas emballés

Le coup d’envoi de la Coupe du monde de football 2022 est proche. Du 20 novembre au 18 décembre, les 32 meilleures équipes de la planète foot, dont la Suisse, se retrouveront dans les stades climatisés du Qatar. Joué habituellement entre juin et juillet, le Mondial se déroule cette année en automne. Une période déjà chargée en termes de calendrier sportif et qui ne semble pas emballer les supporters. La ferveur peine en effet à monter, et les fans ne se ruent pas encore sur les maillots de leurs équipes favorites.

(Video: 20min/Robin Baudraz)