Disparition de l’Epi – «Cette monnaie locale était une fausse bonne idée»

Elle aura vécu durant un peu plus de 3 ans. Les derniers billets de la monnaie locale «l’Épi» ont été utilisés le 25 novembre 2021 dans le Gros-de-Vaud et au Pied du jura vaudois. Lancé en septembre 2018 par des citoyens pour promouvoir le commerce local, ce moyen de paiement voulait faire aussi bien que «Le Léman». Mais comme la monnaie valaisanne «Le Farinet», «l’Épi» n’aura pas réussi à séduire et à s’échanger suffisamment pour durer dans le temps.

(Video: 20min/Robin Baudraz)