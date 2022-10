Tattoo Convention Lausanne: «La nouvelle génération du tatouage est artistiquement incroyable»

Il se dit qu’une personne sur cinq est tatouée et s’il n’y a pas de style suisse dans le tatouage il y a bel et bien une pratique et un savoir faire inspiré directement du graphisme et de la typographie. Clément Grandjean a regroupé 32 artistes de nouvelle et ancienne génération dans son livre «Swiss Tattoo» sorti fin septembre 2022. Il nous fait faire un petit tour de la convention de Lausanne.

(Video: 20min/Vanessa Lam)