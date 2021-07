La ville, qui abrite déjà le plus haut gratte-ciel du monde et le plus grand centre commercial, vient d’ouvrir une autre attraction qui bat tous les records: la piscine la plus profonde. Cette piscine de 60 mètres de profondeur fait partie de la nouvelle attraction Deep Dive Dubai et héberge une «ville» sous-marine que les plongeurs peuvent explorer.

(Video: dbr )