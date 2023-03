Voici le moment où l’un des fugitifs les plus recherchés par Europol a été arrêté dans un hôtel de Madrid, en Espagne. Il s’appelle Josip Mihajlovic. On le voit au téléphone dans le hall de l’hôtel, attendant un ascenseur, lorsque trois policiers en civil entrent soudainement et l’arrêtent.

(Video: AP / fch)