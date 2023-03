Neuchâtel ne veut pas renier son passé et assume ses symboles. Pour aider à mieux comprendre pourquoi l’histoire de la ville est liée à l’esclavage et à la colonisation, elle a développé une visite guidée des différents lieux et symboles. Une mesure moins radicale que certaines villes dans le monde, qui ont déboulonné des statues jugées au passé jugé probématique.

(Video: 20min/Robin Baudraz)