Un certain Saint Von Colucci serait décédé après de multiples opérations de chirurgie, dans le but de ressembler à Jimin, star du groupe coréen BTS. Mais il est possible que cet acteur n’ait tout simplement jamais existé, et que ses photos aient été générées par l’intelligence artificielle.



(Video: AFP/Pexels/Vecteezy/chs)