«Je suis fier de mon pays et de mon président» :

L’ambassadeur russe en Pologne, Sergueï Andreïev, se fait prendre à partie et arroser d’une substance rouge par des manifestants pro-ukrainiens, en marge d’une cérémonie à Varsovie marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le visage et la chemise maculés, il déclare être fier de son pays et de son président.

(Video: AFP/fch)