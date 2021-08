Protection de l’environnement - L’armée suisse sera plus verte

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) se dote d’une charte environnementale. Favoriser la biodiversité, installer des panneaux photovoltaïques supplémentaires et utiliser des carburants durables sont prévus. Chaque année, le DDPS émet 200’000 t de CO2. Des émissions qu’il souhaite réduire de 40% à terme. L’armée est en première ligne et devra adapter certains de ses fonctionnements.

(Video: 20min/Robin Baudraz)