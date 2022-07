Propreté en ville: Lausanne aura sa carte détaillée des déchets

Durant 5 mois, la Ville de Lausanne va tenter de savoir où et quand les déchets s’entassent sur son territoire. Une cartographie des points chauds est en cours d’élaboration. C’est un vélo électrique, chargé d’un scanner, qui se balade dans les rues et ruelles de la capitale vaudoise. Une technologie qui permet de savoir en temps réel quels lieux sont les plus urgents à nettoyer. Il est même possible de savoir combien de mégots de cigarette traînent par terre.

(Video: 20min/Robin Baudraz)