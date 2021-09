Première suisse - Lausanne roulera à 30 km/h la nuit

La capitale vaudoise devient la première ville du pays à généraliser, ou presque, la limitation de la vitesse à 30km/h entre 22h00 et 06h00 sur tous ses grands axes. La mesure sera introduite dès mi-septembre au bord du lac et se déploiera sur une centaine de tronçons. La ville souhaite ainsi lutter contre le bruit du trafic routier et permettre à 33’000 riverains de mieux dormir. Les radars seront aussi adaptés.

(Video: 20min/Robin Baudraz)