En attendant le redémarrage des travaux du chantier de la gare, la Ville de Lausanne a réaménagé provisoirement la place. Sans voitures, le site accueille cet hiver une patinoire en plastique et des buvettes. Cet espace devrait durer au moins une année et permet à la Ville de montrer à quoi pourrait ressembler le lieu à l’avenir, avec la priorité aux piétons et aux arbres.

(Video: 20min/Robin Baudraz)