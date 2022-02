Les Suisses ont glissé trois «non» et un «oui» dans les urnes ce dimanche. Seule l’interdiction de la publicité pour le tabac a obtenu la faveur des votants (oui à 56,6%). L’abolition partielle du droit de timbre (non à 62,7%), l’aide aux médias (non à 54,6%) et l’initiative contre l’expérimentation animale (non à 79,1%) se sont heurtés à un refus



(Video: BAO)