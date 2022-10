Genève: Trop sauvages pour l'adoption, ils ont été confiés au Bioparc

Recueillis dans un champ, deux chatons perdus avaient été placés dans une famille, qui leur a trouvé un comportement inhabituel. Et pour cause: Neko et Isis ont pour parents un chat domestique et un chat sauvage. Ils ont donc été confiés au Bioparc, à Bellevue, qui en fera ses ambassadeurs du chat sylvestre. Cette race sauvage d’Europe est menacée d’extinction, notamment à cause des croisements avec les chats domestiques.

(Video: 20min/Vanessa Lam)