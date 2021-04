le patron du puissant lobby pro-armes américain NRA, Wayne LaPierre, est dans l’embarras depuis la diffusion d’une vidéo qui le montre tirer maladroitement sur un éléphant au Botswana, portant un nouveau coup à sa réputation. Les images, tournées dans le cadre d’un documentaire parrainé par la National Rifle Association, datent de 2013 et ont été déterrées par les médias The Trace et The New Yorker.

(Video: The New Yorker)