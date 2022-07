Benoît et Laurent, les grands gagnants de notre concours Webstar, ont un don. Ils s’introduisent partout et surtout là où ils n’ont pas le droit. Retrouvez-les tout l’été dans la chronique «Les Infiltrés». Dans cet épisode, ils découvrent l’envers du décors du festival et le dur labeur des membres du staff. Pas facile, surtout après une très courte nuit...