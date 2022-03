L’attaquant macédonien remporte son duel aux abords des trente derniers mètres, contrôle en deux temps et décoche une frappe croisée du droit, à ras de terre, qui prend Gianluigi Donnarumma par surprise et vient se loger dans le petit filet du but. L’Italie n’ira pas au Qatar.

(Video: Rai 1 / fch)