Animaux - Le chien du président irlandais cherche l’attention lors d’une interview

Le chien bouvier bernois du président irlandais s’est disputé l’attention de son maître lors d’une interview télévisée à Áras an Uachtaráin, la résidence présidentielle, à Dublin



Malgré ce compagnon distrayant, le président Michael D. Higgins a réussi à rester sur la bonne voie pour rendre hommage à son ami, l’acteur irlandais Tom Hickey, dont le décès avait été annoncé la veille.



Le président Higgins possède deux bouviers bernois, Bród et Misneach, et est souvent photographié avec eux à ses côtés.