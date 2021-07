Les abondantes pluies persistantes et les nombreux orages de ces derniers jours ont entraîné des niveaux critiques des lacs et des cours d’eau. Le lac de Bienne a atteint dans la nuit de vendredi à samedi un nouveau niveau record, supérieur de quelques centimètres à la valeur la plus élevée jusqu’alors.

(Video: lecteur reporter/20min/frb/cga)