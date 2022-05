Pauline et Damien, un couple de l’émission «Mariés au premier regard» sur la chaîne M6 ont un peu de peine avec la géographie. Les tourtereaux qui vivent en France et se sont mariés à Gibraltar n’arrivaient pas à situer le lac Léman sur une carte. Ils s’apprêtaient à partir pour une escapade romantique à Genève et loger à l’hôtel du parc des Eaux-Vives.