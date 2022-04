Cela fait dix ans que le lac Léman n’a pas connu de brassage complet. Ce processus naturel est perturbé par les hivers doux et peu venteux, et implique un déficit d’oxygène au fond du lac, qui devient peu propice à la vie aquatique et fait proliférer les cyanobactéries, toxiques pour l’homme.

(Video: 20min/Gabriel Nista)