Favoris pour la Ligue des Champions?: Le mercato de folie du Barça qui peut rêver grand

Le FC Barcelone poursuit son mercato de folie pour retrouver les sommets du foot européen! Après Andreas Christensen, Franck Kessié, Raphinha et Robert Lewandowski, le club catalan annonce, ce jeudi, un accord de principe pour le transfert de Jules Koundé (23 ans). La validation de la transaction reste soumise à la réussite de la traditionnelle visite médicale. Le défenseur français arrive en provenance du Séville FC et doit signer un contrat de cinq ans. Le montant du transfert est estimé à 50 millions d’euros, plus 5 millions de bonus.

(Video: FC Barcelone / fch)