«Wimbledon me manque» :

Alors qu’on ne l’a plus revu sur les courts depuis son élimination en quarts de finale lors de l’édition précédente, Roger Federer a été aperçu à Wimbledon en ce dimanche 3 juillet. Muni d’un magnifique costume et entouré par plusieurs gardes du corps, le Bâlois est venu participer à la cérémonie des 100 ans du Center Court. «J’espère pouvoir revenir une fois encore, a-t-il déclaré. Wimbledon me manque».