Egypte - Le navire du roi Khéops a été déplacé

Le bateau du roi Khéops, le plus ancien et le plus grand bateau en bois jamais trouvé en Égypte, a été déplacé des pyramides de Gizeh vers un musée voisin. Le navire, vieux de 4 600 ans, a été transféré au Grand musée égyptien, qui devrait ouvrir ses portes à la fin de l’année. Le bateau, qui mesure 42 mètres de long et pèse 22 tonnes , a mis 48 heures pour être transporté jusqu’à son nouveau domicile. Il est arrivé au musée aux premières heures de samedi matin.