Les services d’urgences pédiatriques atteignent de plus en plus souvent leurs limites de charge en raison de l’augmentation des consultations d’urgence, écrit Pédiatrie Suisse dans un communiqué. À l'Hôpital pédiatrique universitaire des deux Bâle, on estime qu’il faudrait plus de personnel pour maîtriser la tendance.

(Video: Janina Schenker / Aurelia Campedel / dbr)