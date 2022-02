Le Global Dream devait être le premier navire au monde pouvant accueillir plus de 10’000 passagers et membres d’équipage mais sa construction a été stoppée net. Depuis plusieurs mois, il attend, inachevé dans un hangar à Wismar au nord de l’Allemagne. Ce bateau de croisière ne verra sûrement jamais la mer et cette faillite menace des milliers d’employés et leurs familles.

(Video: AFP / BAO)