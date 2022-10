C’est la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière depuis 1944 en Espagne. Neuf ans après l’accident de train ayant fait 80 morts et plus de 140 blessés en 2013 près de Saint-Jacques-de-Compostelle, un procès-fleuve s’ouvre mercredi pour déterminer les responsabilités.

(Video: AFP/fch)