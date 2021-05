Dans une péninsule sauvage de l’ouest de l’Ecosse, il faut une demi-heure de bateau pour rejoindre le pub The Old Forge. Les habitants du petit village de pêcheurs d’Inverie espèrent reprendre le contrôle du pub local, le plus isolé du Royaume-Uni, et retrouver un lieu de convivialité qui avait fini par faire la part trop belle aux touristes.

(Video: AFP/lch)