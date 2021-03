Attendues pour une version de leur titre «WAP», les deux rappeuses n’ont pas fait dans la demi-mesure. En fin de numéro, la New-Yorkaise et la Texane se sont retrouvées sur un lit géant, se frottant l’une à l’autre et effectuant des poses plus suggestives les unes que les autres, notamment le fameux «twerk», avec son ondulation nerveuse des hanches et des fesses.