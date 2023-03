Depuis plus de deux ans, la tatoueuse chinoise Song Jiayin donne la parole à ses clientes: des centaines de témoignages sont désormais en ligne, reflétant leurs souvenirs, leurs espoirs mais aussi leurs craintes. Dans un pays aux espaces d’expression féminine de plus en plus réduits, un tatouage est aussi synonyme d’émancipation.

(Video: AFP/BAO)