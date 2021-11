Trains Lausanne-Genève – Le trafic reprend mais la normalité attendra

Après plusieurs jours de chaos, le trafic ferroviaire entre Lausanne et Genève sera partiellement rétabli, dans les deux sens, dès ce vendredi matin. La vitesse sera drastiquement limitée dans le secteur de Tolochenaz et il faudra compter sur des retards et des suppressions. Le trou de plusieurs mètres qui s’est formé sous la voie mardi soir a été bouché avec du béton. Mais les CFF vont garder un oeil sur le comportement du terrain et décideront, ou non, de lancer des travaux beaucoup plus lourds.