Délestage du trafic: Le Valais ouvre son nouveau tunnel autoroutier à Viège

Le canton du Valais et la Confédération ont ouvert ce vendredi 23 septembre 2022 le tube nord du tunnel autoroutier de l’A9 à Viège. Long de 2,7 km, l’ouvrage était dans les cartons depuis une décennie et a coûté 350 millions de francs. Il doit permettre au trafic de transit de ne plus passer par la localité de Viège pour aller de Brigue à Sion. La partie sud du tunnel, pour aller dans l’autre sens, sera quant à elle opérationnelle d’ici 2025.

(Video: 20min/Robin Baudraz)