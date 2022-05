Le Geneva Health Forum 2022 a pour thématique les pandémies et l’urgence climatique. Le Covid-19 a permis de comprendre que certains maladies émergent à cause de la perturbation de l’environnement. Le forum a pour but de promouvoir les innovations dans le domaine de la santé globale, en prenant en compte les domaines sociaux et environnementaux.

(Video: 20min/Gabriel Nista)