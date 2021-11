L’Islande est l'un des trois pays au monde, et le seul en Europe, à autoriser les fermes exploitant le sang de cheval. Ces élevages ont pour but de collecter le sang de juments gravides et d’en prélever l’hormone ecG produite par le placenta. Cette année, près de 5400 juments ont été utilisées à ces fins, selon l’autorité alimentaire et vétérinaire islandaise.

(Video: AFP PHOTO / ANIMAL WELFARE FOUNDATION / TIERSCHUTZBUND ZÜRICH /BAO)