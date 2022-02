Jenny Perret (30 ans) et Martin Rios (40 ans) ont vécu une cinglante désillusion dans le tournoi mixte et ne prendront pas part aux demi-finales. Après avoir battu la République tchèque samedi (11-3), la Bernoise et le Glaronais ont été piégés par l’Australie, sevrée de victoire jusque-là, dans des conditions particulières dimanche au National Aquatics Centre (9-6).

(Video: RTS 2)