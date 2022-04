Avec un score oscillant entre 57,6 et 58,2% et malgré une forte abstention, Emmanuel Macron a été réélu président de la République face à Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National expliquait que ce score était comme une victoire pour elle et son parti. Et pour cause, ce dernier ne cesse de grapiller des points au fil des élections depuis 2002.

