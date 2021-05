Covid - Les autorités chinoises font la promotion du vaccin via une chanson

Les autorités sanitaires chinoises ont fait référence à une "Grande Muraille de l’immunité" et ont utilisé un air entraînant dans l’espoir de promouvoir l’adoption du vaccin contre le coronavirus.



La commission de la santé de la province du Sichuan a publié cette vidéo montrant des travailleurs médicaux animant une chanson et une danse appelant les gens à se faire vacciner. Le refrain de la chanson dit "get a jab, get a jab, get a jab", selon une traduction de Storyful.