La communauté turque de Genève se mobilise, suite aux séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie le 6 février 2023. En quelques jours et à leur grande surprise, des commerçants de Meyrin (GE) ont récolté plus de 60 tonnes de matériel. Ces dons partiront dans les prochaines heures par avion.

(Video: 20min/Robin Baudraz)