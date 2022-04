Voitures de course: Les bolides du futur sont construits à l’EPFL

Voitures de course :

Des voitures de course 100% électriques sont développées en Suisse, à l’EPFL à Lausanne. L’EPFL Racing Team, composée de 77 étudiants, dessine, construit et teste depuis bientôt 3 ans des bolides aux allures de Formule 1. Cet été , ils vont participer à plusieurs courses en Allemagne, en Hongrie ou encore en Espagne pour mettre à l’épreuve leurs bolides. En 2023, ils pourraient même être les premiers à lancer une voiture de course autonome.

(Video: 20min/Robin Baudraz)