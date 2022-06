PLS - Pénard Le Samedi: Les Bouchées doubles: Cette petite merveille de poulet frit!

Aujourd’hui dans cette rubrique des « Bouchées doubles » de Pénard le Samedi, notre chef cuistot Noël revisite à sa sauce le poulet frit!

On commence par la préparation du poulet :

- Mélangez vos 2 jaunes d’œufs dans une assiette creuse

- Écrabouillez vos morceaux de corn flakes pour en faire une panure

- Tranchez vos morceaux de poulet dans la largeur

- Selon votre goût assaisonnez vos tranches de poulet de sel et de poivre

- Trempez vos tranches de poulet dans la farine, puis dans vos jaunes d’œufs et enfin dans la panure de corn flakes

On laisse de côté nos tranches de poulet et on passe à la béchamel:

- Laissez fondre vos 35g de beurre dans une poêle, ajoutez ensuite 35g de farine pour faire votre roux

- Une fois votre roux prêt, incorporez vos 5dl de lait et mélangez bien pour que cela ne s’accroche pas dans le fond de votre poêle

- Ajoutez ensuite de la noix de muscade, du sel et de poivre. (Vous pouvez également ajouter du persil dans votre béchamel).

- Faites frire vos tranches de poulet dans de l’huile à 160 degrés

- Placez vos tranches de poulet dans un plat à four

- Versez votre béchamel sur vos tranches de poulet, ajoutez dessus le fromage de votre choix puis placez le tout au four jusqu’à ce que le fromage fonde

- Il ne vous reste plus qu’à dresser votre plat et à dévorer cette petite merveille!

(Video: 20Minutes/Mediaprofil)