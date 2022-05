PLS - Pénard Le Samedi: Les Bouchées doubles: Fondez de plaisir avec le moelleux au chocolat !

Dans cette rubrique des «Bouchées doubles» de Pénard Le Samedi, Noël, notre cuistot, revisite à sa façon le moelleux au chocolat! Une recette simple, rapide et qui donnera le sourire à nos mamounettes. Mettez dans un bol en verre 300g de chocolat et 200g de beurre. Placez le bol dans le four à micro-ondes pendant 15 secondes et mélangez. Répétez l’opération jusqu’à obtenir une crème onctueuse sans grains. Fouettez 5 œufs avec 90g de farine et 150g de sucre glace jusqu’à ce que le mélange soit uniforme. Mélangez doucement avec un fouet les deux mixtures. Remplissez les raviers avec la nouvelle préparation et placez-les au four pendant 7 minutes à 200 (chaleur tournante).

(Vidéo: 20minutes/Mediaprofil)