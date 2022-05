PLS - PENARD LE SAMEDI: Les Bouchées doubles: Hot-Dogs new-yorkais, rock’n’roll baby !

Hello everybody ! Dans cette rubrique des «Bouchées doubles» de Pénard Le Samedi, Noël, notre cuistot, revisite la fameuse recette des hot-dogs à la new-yorkaise ! Une recette simple, rapide et parfaite avant de swinguer toute la nuit !



On commence par notre sauce :

• Versez votre huile d’olive dans votre poêle, insérez vos oignons hachés et laissez caraméliser. Puis ajoutez votre ail haché et mélangez.

• Pour déglacer le tout : ajoutez une cuillère à café de vinaigre rouge puis une cuillère à café de sucre.

• Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de concentré de tomate, 2dl d’eau, mélangez et laissez mijoter jusqu’à ce que l’eau s’évapore. (Vous pouvez ajouter un peu de sauce piquante si ça vous tente)

• Mettez votre pain et votre choucroute au micro-ondes pendant une minute.

• Ajoutez la saucisse (ou une carotte mon copain végé) dans votre pain et ajoutez ensuite votre choucroute.

• Enfin, garnissez votre hot-dog de notre sauce tomate, de moutarde, de persil et d’oignons frits.



Dévorez-moi ça les amis et à très vite pour une nouvelle recette ! Bybye ! Bon ap’ les amis et à très vite pour une nouvelle recette ! Saluuuut !

