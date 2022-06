PLS - PENARD LE SAMEDI: Les Bouchées doubles: Le croquant des îles qui vous envoie dans l’espace!

Aujourd’hui dans cette rubrique des «Bouchées doubles» de Pénard Le Samedi, notre cuistot Noël, vous dévoile la recette du croquant des îles! Une recette simple, rapide et tellement appétissante!

Recette : On commence par notre crème pâtissière :

• Chauffez 5dl de lait dans votre casserole

• Dans un cul de poule, versez 60g de sucre et deux jaunes d’oeuf

• Mélangez jusqu’à ce que le sucre se dissolve dans les jaunes d’oeuf

• Ajoutez progressivement vos 60g de farine tout en mélangeant

• Versez ensuite votre lait chaud dans la masse et mélangez gentiment pour bien incorporer

• Versez votre masse dans une poêle et laissez chauffer tout en mélangeant jusqu’à la première ébullition

• Réservez votre masse au frigo dans un récipient avec du film alimentaire contre la masse

• Une fois refroidie, sortez votre masse du frigo et versez l’intérieur de vos fruits de la passion dans la crème pâtissière puis mélangez

• Aérez votre masse en ajoutant de la crème chantilly jusqu’à une consistance onctueuse

• Cassez la meringue dans votre récipient à dessert

• Il ne vous reste plus qu’à dresser selon votre goût et de dévorer tout ça!

(Video: 20Minutes/Mediaprofil)